Российским теннисистам официально запретили участвовать в Уимблдоне

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому российские и белорусские теннисисты не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне.

LTA стал первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти.