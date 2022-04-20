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Российским теннисистам официально запретили участвовать в Уимблдоне

Российским теннисистам официально запретили участвовать в Уимблдоне
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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому российские и белорусские теннисисты не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне.

LTA стал первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти.

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