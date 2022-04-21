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Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв одержал волевую победу во втором круге в Белграде

Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв одержал волевую победу во втором круге в Белграде
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал то, что восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв победил в матче второго круга на турнире в Белграде (Сербия). Его соперником был представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий 93-е место в рейтинге ATP. Рублёв проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии и вышел в четвертьфинал. Счёт матча — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу россиянина.

«Рублёв — молодец. Он держал свою подачу во втором сете. Рублёв держался. У него был в первом сете ужасный гейм, когда он из 14 очков выиграл только два. В конце концов он понял, что нужно менять тактику: начал гонять Легечку, разводить по углам. В итоге Легечка подсел, и пошли ошибки. В третьем сете Рублёв просто добил.

Его соперник — молодой парень и перспективный. Думаю, что в топ-20 точно будет. У него есть все возможности в будущем потрепать нервы не только Рублёву, но и всем топовым игрокам. В третьем сете начал подседать, и тай-брейк отыграл слабо. Мне кажется, что этот молодой парень играет не хуже Алекса де Минора. Он очень опасный. То, что он на 93-м месте в мире, не говорит ни о чём. Я думаю, через два-три месяца он будет в топ-50», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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