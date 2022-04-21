Чесноков: что с Карацевым? А что с ним было все 10 лет, когда он был на 200-х местах?

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал неудачное выступление российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в Белграде. Аслан в матче второго круга уступил немцу Оскару Отте со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.



«Карацев в прошлом году был в финале, здесь — не получается уже в первом круге. Что с ним происходит? А что с ним было все 10 лет, когда он был на 200-300 местах? Он должен доказывать, что играет стабильно. Получается, что в Сиднее он выиграл турнир, начал мощно. Сейчас пошли какие-то провалы, играет нестабильно. Я не знаю, почему так», — сказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.