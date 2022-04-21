Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира на грунте в Белграде (Сербия). В четвертьфинале он обыграл бразильца Тьяго Монтейро.



Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.



26-я ракетка мира Хачанов выполнил семь эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 111-е место в рейтинге WTA, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В полуфинале турнира в Белграде Хачанов встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее он в трёх сетах сломил сопротивление соотечественника Миомира Кецмановича.

В другой части сетки борьбу продолжает ещё один россиянин — Андрей Рублёв.