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Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира на грунте в Белграде (Сербия). В четвертьфинале он обыграл бразильца Тьяго Монтейро.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

26-я ракетка мира Хачанов выполнил семь эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 111-е место в рейтинге WTA, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Белграде Хачанов встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее он в трёх сетах сломил сопротивление соотечественника Миомира Кецмановича.

В другой части сетки борьбу продолжает ещё один россиянин — Андрей Рублёв.

Белград. 1/4 финала
21 апреля 2022, четверг. 19:50 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Тьяго Монтейро
110
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Комментарии
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