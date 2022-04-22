Бушар рассказала, как Шарапова пыталась вывести её из равновесия перед матчем

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась воспоминаниями о том, как экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова пыталась вывести её из равновесия перед матчем. Во время подкаста Pardon My Take канадку спросили, был ли такой случай, когда её кто-то раздражал на разогреве перед матчем.

«О да, такое было, Шарапова. Она пыталась бить по мячу с максимальной силой во время разминки. Это так раздражает! Она пыталась эмоционально повлиять на меня, но это не получилось.



Можно ли было пожаловаться судье? Он не может никого заставить разминаться тем или иным образом. Разве что можно самому уйти с разминки и отказаться от этого. Но, как правило, во время разминки теннисистки не сильно бьют по мячу, чтобы можно было найти ритм», — цитирует Бушар Tennis World USA.

Российские теннисисты против «Большой тройки». Все победы!