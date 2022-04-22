Бадоса обыграла Жабер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Испанская теннисистка Паула Бадоса стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте (Германия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счётом 6:7 (9:11), 6:1, 3:6.



Соперницы провели на корте 2 часа 11 минут. Третья ракетка мира Бадоса выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.



Бадоса стала первой полуфиналисткой турнира в Штутгарте. Её соперницей будет победитель матча Анетт Контавейт (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь). Призовой фонд соревнований составляет $ 703 тыс.