«Шокирующее решение». Муратоглу поддержал россиян и белорусов после бана на Уимблдоне

Известный тренер Патрик Муратоглу отреагировал на решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов.
«Бан российский и беларусских теннисистов на Уимблдоне — это шокирующее решение.
Оставьте политику политикам. Конечно, на Украине напряжённая ситуация и все выступают против этого, включая российских и белорусских спортсменов.
В то же время я понимаю позицию украинских теннисистов, потому что в их стране идёт военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). У них есть друзья, семьи, которых убивают или которые боятся, что их могут убить.
Я понимаю, что они хотят конкретных слов и позиций от российских и белорусских теннисистов. Но если бы они были на их месте, они бы тоже поняли, что и у россиян с белорусами есть свои семьи. Поэтому, говоря что-то радикальное и осуждая власть, они подвергают себя и свои семьи большим проблемам.
Я думаю, того, что сказали российские и белорусские теннисисты уже достаточно. Они публично заявили, что выступают против военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). В особой форме сказали, что они не согласны с действиями властей. Они не говорили это дословно, но они имели в виду именно это.
Полагаю, что это тот максимум, который они могли сделать, не подвергая себя и своих родных сильному риску», — заявил Муратоглу в видеофрагменте Tennis Majors.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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