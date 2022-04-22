Украинец Долгополов обрушился с критикой на Рублёва за его слова о пожертвовании призовых

Четвертьфиналист Australian Open 2011 года, украинец Александр Долгополов отреагировал на слова российского теннисиста Андрея Рублева об отстранении от Уимблдона.

«Заявление Рублева – идеальный пример, почему организаторы приняли совершенно правильное решение. Андрей врёт: «Я ничего не знаю, не читаю новости, не слежу». Это ложь.

Рублев играл парным матч с украинцем за 10 дней до начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), может пообщаться с любым украинцем на турнирах. И да, конечно, он обо всём знает – с учетом того, что он написал на камере.

Мы тогда не поняли, значит ли его надпись, что Украина должна сдаться, и надеялись, что он объяснит. Но, конечно, он ничего больше не сказал.

Андрей, хочешь узнать, что происходит? Загугли слово «Буча». И, конечно, у тебя есть мои контактные данные – спрашивай, я всё покажу.

Лидеры США и Канады назвали происходящее геноцидом, Латвия и Эстония уже закрепили это на законодательном уровне. Остальные тоже последуют их примеру.

И после рассказов про то, что он ничего не знает, что он слепой и необразованный, он начинает объяснять, что это не поможет, говорить про дискриминацию и демократию. Стой. Мы думали, что ты не разбираешься в политике и не знаешь таких умных слов.

Если ты ничего не знаешь и не следишь, то почему ты готов отдать призовые? И каким семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям российских солдат? Уверен, они тоже пострадали. Говори конкретнее и старайся говорить правду.

Хочешь быть первым в спорте, кто пожертвует? Не получится. Роджер Федерер уже пожертвовал $ 500 тысяч, «Джетс» – миллион долларов, Бекхэм – миллион фунтов, Премьер-лига – миллион фунтов, «Реал Мадрид» – миллион долларов, НАСКАР – миллион патронов. И это далеко не всё. Так что лучше не говорить ничего, чем врать

К сожалению, его речь полна лицемерия и лжи, и ATP с WTA не должны покрывать такое поведение. Если они хотят говорить, то пусть говорят правдиво и точно, а не врут», — написал Долгополов у себя в социальных сетях.

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