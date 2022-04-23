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«Джокович показал фантастический теннис». Чесноков — о вылете Хачанова в 1/2 в Белграде

«Джокович показал фантастический теннис». Чесноков — о вылете Хачанова в 1/2 в Белграде
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде (Сербия). Россиянин в матче 1/2 финала уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:1, 2:6.

«Второй и третий сеты Джокович играл просто нереально. Если брать турниры в Дубае или Монте-Карло, то это совсем другой уровень. С Хачановым Новак показал фантастический теннис.

Первый сет Хачанов выигрывал за счёт скорости и свежести. Не могу сказать, что у Джоковича были какие-то ошибки, просто Хачанов играл здорово. Во втором и третьем сетах казалось, что у Карена есть шансы, но Джокович подавал навылет, укорачивал. Сыграл в свой лучший теннис.

Не могу сказать, что Хачанов провалил эти 6:1, 6:2. Игра была. Просто Джокович здорово держал корт ногами, добегал до всех мячей, хорошо подавал подачу. Если Хачанов будет продолжать так играть, то может подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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