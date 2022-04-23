Собкин — о проигрыше Хачанова в Белграде: Джокович включил дополнительные обороты

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале турнира в Белграде (Сербия). Россиянин в матче 1/2 финала уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:1, 2:6.



«Карен играл с первой ракеткой мира. Джокович хорошо играет на земле. Новак плохо вошёл в матч, проиграл первый гейм на своей подаче. А так игра шла ровно. Карен держал свою подачу в первом сете, был на уровне, а потом Джокович просто включил дополнительные обороты. Тогда уже Карену стало тяжело.



Джокович играл мощнее и разнообразнее. Хачанова не в чем упрекнуть. Он сделал всё, что мог. Перед Кареном сейчас не стоит проблема конкуренции с Джоковичем», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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