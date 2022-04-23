Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла испанку Паулу Бадосу. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
«Это был тяжёлый матч. Она — очень сильная соперница. Я старалась удерживать игру в первом сете и сделать брейк. Я очень довольна результатом», — цитирует Соболенко France24.
За первый титул в текущем сезоне Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия). Эта встреча также состоится сегодня, 23 апреля.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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