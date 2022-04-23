Чесноков: Рублёву будет тяжело, Джокович читает его игру. Думаю, Новак выиграет

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала турнира в Белграде (Сербия). В финале россиянин Андрей Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.



В полуфинале Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:2. В свою очередь, Джокович нанёс поражение россиянину Карену Хачанову со счётом 6:4, 1:6, 6:2.



«Новак раскрылся сегодня с Хачановым. Его уровень стал чемпионским. Рублёву будет крайне тяжело. Против Андрея Джокович уже до удара стоит там, куда прилетит мяч. Читает игру.



Рублёв сейчас свежий, Джокович на феноменальном подъёме. Не ожидаю игру в одну калитку. Будет какая-то интрига, но Джокович выиграет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.