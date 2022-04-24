Дмитриева: в финале с Джоковичем Рублёв будет атаковать, пойдёт ва-банк — терять нечего

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о предстоящем финальном матче грунтового турнира в Белграде, в котором сразятся Новак Джокович и Андрей Рублёв.
«За Джоковича говорит тот факт, что он играет у себя дома при своих зрителях. Домашняя публика — это дополнительная мотивация. Ему было бы очень приятно победить. Нельзя сказать, что Новак находится в сверхъестественной форме, но он набирает именно игровую форму, потому что он тренировался, но не было соревновательной практики. С каждым матчем он набирает форму.
Рублёв выправился к концу турнира. Последний матч Андрея с Фоньини был довольно убедительным. Но Фоньини физически уступает всем соперникам, с которыми ему нужно сражаться.
Шансов больше у Джоковича, но Рублёву нечего терять, он будет идти ва-банк, атаковать. Есть один нюанс: Джокович хорошо читает игру Рублёва, потому что она у него достаточно прямолинейная, а Новак хорошо угадывает. Но всё может быть. Андрей будет бороться, и мне бы хотелось, чтобы он выиграл и вылез из этого тяжелейшего состояния, в котором находятся все наши теннисисты. Проиграть Джоковичу в любом случае не стыдно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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