Алькарас отыграл двойной матчбол и победил де Минора в полуфинале турнира в Барселоне

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу в полуфинале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче за выход в финал Алькарас (5) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (10). Встреча продлилась 3 часа 42 минуты.
Во втором сете при счёте 5:6 (15:40) Алькарас отыграл два матчбола, переведя игру в победный для себя тай-брейк.
Карлос Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал лишь четыре брейк-пойнта из пятнадцати. На счету 25-й ракетки мира де Минора — ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из двенадцати.
В финале грунтового турнира в Барселоне Алькарас сразится со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не смог приехать защищать титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.
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