Джеймс Блэйк: Федерер вернётся

Бывшая четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк высказался о перспективах швейцарского ветерана Роджера Федерера после затянувшегося простоя из-за травмы.

«Огромное уважение Роджеру. Одним из лучших дней в моей карьере был тот, когда я одержал единственную победу (в 10 матчах) над ним. И сделать это с надписью США на моей груди было по-настоящему особенным событием.

Мне кажется, что один из нас вернётся. А другой старый, лысый, и у него больше нет бэкхенда и подачи слева», — написал Блэйк в социальных сетях.

Напомним, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер не выступал с Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. После этого он досрочно завершил сезон из-за необходимости операции на колене.