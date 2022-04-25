Элина Свитолина не сыграет на турнирах в Мадриде и Риме

Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с двух турниров категории WTA-1000 на грунте – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

Свитолина последний матч провела 24 марта, Элина проиграла во втором круге турнира в Майами (США) британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7). После этого украинка сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.

Соревнования в Мадриде также пропустит третья ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. Теннисистку беспокоит дискомфорт в локте, из-за которого она не играет с 23 февраля. Из-за отсутствия матчей чешка уже потеряла вторую позицию в рейтинге WTA.

Турнир в Мадриде пройдёт с 28 апреля по 7 мая, в Риме – 9 по 15 мая. В прошлом сезоне в Испании титул завоевала белоруска Арина Соболенко, в Италии — полька Ига Свёнтек.