Элина Свитолина не сыграет на турнирах в Мадриде и Риме

Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с двух турниров категории WTA-1000 на грунте – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Свитолина последний матч провела 24 марта, Элина проиграла во втором круге турнира в Майами (США) британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7). После этого украинка сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.
Соревнования в Мадриде также пропустит третья ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. Теннисистку беспокоит дискомфорт в локте, из-за которого она не играет с 23 февраля. Из-за отсутствия матчей чешка уже потеряла вторую позицию в рейтинге WTA.
Турнир в Мадриде пройдёт с 28 апреля по 7 мая, в Риме – 9 по 15 мая. В прошлом сезоне в Испании титул завоевала белоруска Арина Соболенко, в Италии — полька Ига Свёнтек.
- 25 апреля 2022
-
18:53
-
18:44
-
17:36
-
17:23
-
15:12
-
13:45
-
13:00
-
12:19
-
10:28
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
01:14
-
00:48
-
00:46
-
00:09
- 24 апреля 2022
-
23:42
-
23:21
-
23:10
-
22:44
-
22:12
-
21:49
-
21:46
-
20:24
-
20:14
-
18:44
-
18:43
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:41
-
17:38
-
17:21