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Игорь Андреев удостоен звания «Заслуженный тренер России». Он работает с Потаповой

Игорь Андреев удостоен звания «Заслуженный тренер России». Он работает с Потаповой
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Бывший российский теннисист Игорь Андреев приказом министра спорта РФ получил почётное звание «Заслуженный тренер России».

Андреев – бывшая 18-я ракетка мира, победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 2005 года. Также в составе сборной России Андреев в 2006 году стал обладателем Кубка Дэвиса.

На протяжении нескольких лет Андреев является капитаном женской сборной России по теннису, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Помимо этого, Андреев является личным тренером российской теннисистки Анастасии Потаповой, которая вчера, 24 апреля, завоевала первый титул в одиночном разряде на уровне WTA. Потапова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

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