Анастасия Павлюченкова впервые выступит на турнире с января
Поделиться
15-й номер мирового рейтинга, россиянка Анастасия Павлюченкова выступит на грунтовом турнире серии WTA 1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания).
В рамках первого круга основных соревнований 31-летняя Павлюченкова встретится с 25-летней испанкой Сарой Соррибес-Тормо (47).
Напомним, Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.
Ранее в интервью спортсменка высказалась о санкциях в отношении российских теннисистов, отметив, что уже привыкла выступать без национального флага.
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
17:33
-
17:18
-
17:06
-
17:02
-
16:43
-
16:30
-
16:10
-
16:01
-
15:48
-
15:40
-
15:04
-
14:12
-
14:02
-
13:48
-
13:21
-
13:02
-
11:31
-
10:50
-
10:43
-
09:13
-
08:41
-
08:25
-
08:19
-
08:14
-
04:26
-
00:59
-
00:48
- 25 апреля 2022
-
23:36
-
23:24
-
23:16
-
21:03
-
20:18
-
19:59
-
19:40
-
19:37
Партнерский контент