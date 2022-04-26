Анастасия Павлюченкова впервые выступит на турнире с января

15-й номер мирового рейтинга, россиянка Анастасия Павлюченкова выступит на грунтовом турнире серии WTA 1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания).

В рамках первого круга основных соревнований 31-летняя Павлюченкова встретится с 25-летней испанкой Сарой Соррибес-Тормо (47).

Напомним, Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.

Ранее в интервью спортсменка высказалась о санкциях в отношении российских теннисистов, отметив, что уже привыкла выступать без национального флага.