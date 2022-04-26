Давид де Хеа дал забавный совет вернувшемуся на корт Даниилу Медведеву

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на возвращение на корт второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи.
Медведев опубликовал в социальных сетях видео с первых теннисных тренировок.
«Не забудь немного попрактиковаться в Rainbow Six (компьютерная игра, тактический шутер от первого лица. – Прим. «Чемпионата»)», — написал де Хеа в комментариях к видео.
Отметим, что футболист часто реагирует на публикации Медведева и поздравляет его с завоеванием титулов. А Даниил в свободное время занимается в числе прочих киберспортом. По всей видимости, спортсмены играют вместе.
Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
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