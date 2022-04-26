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Давид де Хеа дал забавный совет вернувшемуся на корт Даниилу Медведеву

Давид де Хеа дал забавный совет вернувшемуся на корт Даниилу Медведеву
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на возвращение на корт второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи.

Медведев опубликовал в социальных сетях видео с первых теннисных тренировок.

«Не забудь немного попрактиковаться в Rainbow Six (компьютерная игра, тактический шутер от первого лица. – Прим. «Чемпионата»)», — написал де Хеа в комментариях к видео.

Отметим, что футболист часто реагирует на публикации Медведева и поздравляет его с завоеванием титулов. А Даниил в свободное время занимается в числе прочих киберспортом. По всей видимости, спортсмены играют вместе.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

Медведев приходит в себя после операции и уже тренируется. Но пока на игровой приставке Медведев приходит в себя после операции и уже тренируется. Но пока на игровой приставке
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