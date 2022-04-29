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Андрей Чесноков назвал изумительным решение «Ролан Гаррос» допустить россиян до турнира

Андрей Чесноков назвал изумительным решение «Ролан Гаррос» допустить россиян до турнира
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» допустить российских и белорусских игроков до турнира. Ранее об этом сообщил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

«Французы понимают, что политика — это политика, а спорт — это спорт. Они молодцы. Санкции в адрес спортсменов же ничего не дают. Они ничего не улучшают и никому не помогают.

Так что организаторы «Ролан Гаррос» молодцы. Это изумительно. Джокович будет одним из фаворитов турнира, Надаль реанимируется, Медведев. Так что будет интересно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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