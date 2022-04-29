Дмитриева о допуске россиян на РГ: рассчитывала на это. А деятели Уимблдона перестарались

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила решение организаторов «Ролан Гаррос» допустить российских и белорусских игроков до турнира. Ранее об этом сообщил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

«Я очень рада. Рассчитывала, что так и будет. А старые деятели Уимблдона перестарались, наверное, в страхе, что их выгонят. Все игроки высказывали свою очевидную позицию: большинство из них, за исключением украинских теннисистов, считают, что с Уимблдоном была ошибка», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня. Уимблдон, на который россиян и белорусов не допустили, — с 27 июня по 10 июля.

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