Петра Квитова проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова потерпела поражение в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей Квитовой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была 35-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Квитова, которая является единственной теннисисткой в истории, трижды бравшей титул в Мадриде, проиграла со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Петра Квитова лишь раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она использовала 2 брейк-пойнта из 6. Что касается Хиль Белен Тайхман, то у неё пять эйсов и шесть ошибок на подаче. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
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