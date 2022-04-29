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Петра Квитова проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Петра Квитова проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова потерпела поражение в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соперницей Квитовой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была 35-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Квитова, которая является единственной теннисисткой в истории, трижды бравшей титул в Мадриде, проиграла со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Петра Квитова лишь раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она использовала 2 брейк-пойнта из 6. Что касается Хиль Белен Тайхман, то у неё пять эйсов и шесть ошибок на подаче. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Турнирная сетка
Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 12:10 МСК
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии
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