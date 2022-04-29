Бадоса: какой совет могу дать Алькарасу? Вообще это он должен мне что-нибудь посоветовать

Вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победах 18-летнего Карлоса Алькараса в 2022 году.
«Конечно, Карлос — безумец. Иногда журналисты, особенно испанские, спрашивают: какой совет я могу дать Алькарасу? Вообще это он должен мне что-нибудь посоветовать. Потому что в его годы я не играла на таком уровне. Думаю, он движется в правильном направлении.
Он очень скромный и заслуживает всего, что с ним сейчас происходит. Дальше он будет только расти, и это хорошо для мирового тенниса, но особенно – для испанских игроков», — приводит слова Бадосы официальный сайт ATP.
Напомним, 24 апреля Алькарас одержал победу на грунтовом турнире в Барселоне (Испания). В финале турнира ATP-500 он обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2.
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