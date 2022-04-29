Стала известна сетка мужского грунтового «Мастерса» в Мадриде

Стала известна сетка грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Под первым номером на этих соревнованиях посеян серб Новак Джокович, под вторым — представитель Германии Александр Зверев, под третьим — испанец Рафаэль Надаль. Теннисисты, попавшие в топ-8 посева, вступят в борьбу со второго круга.
Высший сеяный из россиян — Андрей Рублёв (6). Его соперником во втором круге станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Джек Дрэйпер (Великобритания).
Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с экс десятой ракеткой мира французским теннисистом Люкой Пуем (WC). Аслан Карацев в этой же стадии сразится с победителем квалификации.
Другие интересные матчи первого круга «Мастерса» в Мадриде:
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Доминик Тим (Австрия, PR);
Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16);
Дженсон Бруксби (США) — Тейлор Фритц (США, 11);
Райлли Опелка (США, 15) — Себастьян Корда (США).
Турнир пройдёт с 1 по 8 мая в столице Испании.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте
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