Стала известна сетка мужского грунтового «Мастерса» в Мадриде

Стала известна сетка грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Под первым номером на этих соревнованиях посеян серб Новак Джокович, под вторым — представитель Германии Александр Зверев, под третьим — испанец Рафаэль Надаль. Теннисисты, попавшие в топ-8 посева, вступят в борьбу со второго круга.

Высший сеяный из россиян — Андрей Рублёв (6). Его соперником во втором круге станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Джек Дрэйпер (Великобритания).

Россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с экс десятой ракеткой мира французским теннисистом Люкой Пуем (WC). Аслан Карацев в этой же стадии сразится с победителем квалификации.

Другие интересные матчи первого круга «Мастерса» в Мадриде:

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Доминик Тим (Австрия, PR);

Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16);

Дженсон Бруксби (США) — Тейлор Фритц (США, 11);

Райлли Опелка (США, 15) — Себастьян Корда (США).

Турнир пройдёт с 1 по 8 мая в столице Испании.

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