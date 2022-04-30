Украинка Костюк ответила испанке Бадосе, призвавшей не смешивать спорт и политику

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на позицию второй ракетки мира испанки Паулы Бадосы, которая после решения организаторов Уимблдона отстранить спортсменов из России и Беларуси призвала не смешивать спорт и политику.

«Для меня была странной позиция Паулы Бадосы, но она не единственная, кто так думает. Многие игроки не находятся в этом треугольнике, в котором находимся мы. Им очень страшно думать о том, что там есть какая-то уголовная ответственность в России за «распространение фейков о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», как это называется там. Их это пугает, и они ссылаются на это, мол, там же такие законы, у них тоже есть семьи и так далее.



Но они не понимают серьёзность всей ситуации, потому что они даже не те же поляки или чехи, которые принимают миллионы людей, которые убежали от военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Так что они не чувствуют происходящее на себе в той мере, в которой чувствуют другие люди, поэтому они и не могут оценить ситуацию настолько, насколько она ужасна, грубо говоря. Поэтому у них такое мнение. Меня это удивило и до сих пор продолжает удивлять, я не понимаю, почему так. Но это не первый раз, когда я удивляюсь, за последние два месяца. Такой вот у нас жестокий теннисный мир», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».