«Неделя была сложной, сетка — тоже». Вторая ракетка мира Бадоса — о разгроме от Халеп

Вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала разгромное поражение от румынки Симоны Халеп во втором круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (3:6, 1:6).

«Сейчас у меня не лучший момент, я очень расстроена. Не знаю, тяжело так проигрывать дома. Неделя была сложной, очень напряжённой. Сетка тоже сложная. Но ничего не поделать, нужно принять это.

Сейчас мне нужно несколько выходных дней, потому что некоторые турниры отнимают столько сил, будто за это время сыграла на пяти. Сейчас как раз такой случай. Да, мне нужно немного отдохнуть», — приводит слова Бадосы Eurosport.co.uk.

Отметим, что по итогам турнира в Мадриде Бадоса рискует опуститься на четвёртую строчку мирового рейтинга. Испанка точно опустится как минимум на третье место.

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