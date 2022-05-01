Фернандес: надеюсь, игроки «Реала» придут на трибуны турнира в Мадриде. Буду в восторге
Поделиться
Финалистка US Open-2021, канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала о своей любимой футбольной команде.
«Мой папа болеет за «Реал», так что, конечно, они мне понравились ещё в детстве. И для меня честь играть в Мадриде – не только из-за футбольной команды, но и потому, что здесь выступали великие чемпионки и брали титулы. Это дополнительная мотивация для меня. Надеюсь, я буду тут до конца турнира и смогу сходить на футбол.
Игроки «Реала» иногда приходят на трибуны? Это хороший шанс. Надеюсь, они придут, а я ещё не вылечу с турнира. Если получится с ними встретиться, я просто буду в восторге и сойду с ума», — приводит слова Фернандес Eurosport.co.uk.
От Курниковой до Бушар. Шикарные красотки без «Шлема»
Комментарии
- 1 мая 2022
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
-
22:18
-
20:39
Партнерский контент