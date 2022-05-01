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Фернандес: надеюсь, игроки «Реала» придут на трибуны турнира в Мадриде. Буду в восторге

Фернандес: надеюсь, игроки «Реала» придут на трибуны турнира в Мадриде. Буду в восторге
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Финалистка US Open-2021, канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала о своей любимой футбольной команде.

«Мой папа болеет за «Реал», так что, конечно, они мне понравились ещё в детстве. И для меня честь играть в Мадриде – не только из-за футбольной команды, но и потому, что здесь выступали великие чемпионки и брали титулы. Это дополнительная мотивация для меня. Надеюсь, я буду тут до конца турнира и смогу сходить на футбол.

Игроки «Реала» иногда приходят на трибуны? Это хороший шанс. Надеюсь, они придут, а я ещё не вылечу с турнира. Если получится с ними встретиться, я просто буду в восторге и сойду с ума», — приводит слова Фернандес Eurosport.co.uk.

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