Стало известно, с кем Аслан Карацев сразится в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Опубликовано распределение победителей квалификации в сетке грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 1 по 8 мая.

Таким образом, определился первый соперник российского теннисиста Аслана Карацева. Им стал представитель Бельгии Давид Гоффен.

Также после распределения стало известно, что 12-й сеяный, поляк Хуберт Хуркач на старте Мадрида сыграет с Уго Дельеном из Боливии; девятый сеяный, британец Кэмерон Норри – с Квон Сон У из Южной Кореи; 13-й сеяный, аргентинец Диего Шварцман – с французом Бенуа Пэром; болгарин Григор Димитров – с американцем Максимом Кресси; белорус Илья Ивашко – с итальянцем Лоренцо Музетти.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Их действующим чемпионом является немец Александр Зверев.