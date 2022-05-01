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Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде

Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

23-й номер мирового рейтинга 24-летняя россиянка Дарья Касаткина встретилась с пятой ракеткой мира 26-летней гречанкой Марией Саккари. Победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1 одержала Касаткина.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Саккари оформила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Касаткиной – три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 6 575 560, Касаткина сойдётся с победителем встречи между японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 19:25 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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