Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

23-й номер мирового рейтинга 24-летняя россиянка Дарья Касаткина встретилась с пятой ракеткой мира 26-летней гречанкой Марией Саккари. Победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1 одержала Касаткина.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Саккари оформила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Касаткиной – три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 6 575 560, Касаткина сойдётся с победителем встречи между японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.