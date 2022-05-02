Анастасия Павлюченкова опубликовала пост после поражения в первом круге Мадрида

Первая ракетка России, 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в соцсетях, после того как потерпела поражение в первом круге турнира в Мадриде (Испания). Соперницей россиянки была представительница Испании Сара Соррибес-Тормо, одержавшая победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

«Мадрид. Я немного «заржавела», это всего второй турнир в году. Но я рада вернуться в игру и сражаться! Скучала по этому. Вернусь к работе в Риме!» — написала Павлюченкова.

Напомним, до этого Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.

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