Анастасия Павлюченкова опубликовала пост после поражения в первом круге Мадрида

Первая ракетка России, 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в соцсетях, после того как потерпела поражение в первом круге турнира в Мадриде (Испания). Соперницей россиянки была представительница Испании Сара Соррибес-Тормо, одержавшая победу со счётом 6:3, 2:6, 6:3.
«Мадрид. Я немного «заржавела», это всего второй турнир в году. Но я рада вернуться в игру и сражаться! Скучала по этому. Вернусь к работе в Риме!» — написала Павлюченкова.
Напомним, до этого Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.
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