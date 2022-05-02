Чесноков: мозги Маррея и Надаля работают глубже, чем у принимающих политические решения

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал слова трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Ранее Маррей заявил, что не поддерживает отстранения спортсменов. В том же ключе высказался и 21-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль.
«Высказывания Маррея и Надаля прекрасны. Однако это не повлияет на решение Уимблдона. Они очень жёсткие и прямолинейные, гибкости никакой не существует. Я не думаю, что Уимблдон переиграет своё решение. У королевской семьи какая-то изжога от того, что кто-то из россиян и белорусов может выиграть Уимблдон. Вручать им трофей для них будет просто непостижимо.
Уимблдон должен как-то разъединить спорт и политику. Я смотрю и вижу, что игроки — это одна семья. Считаю, Надаль и Маррей более гибкие и у них мозги работают глубже, чем у тех, кто принимает политические решения. Очень здорово, что такие теннисисты поддерживают россиян и белорусов, которые к политике вообще никакого отношения не имеют. В первую очередь они игроки. Пусть политики сами решают свои разборки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 2 мая 2022
-
11:57
-
11:18
-
10:43
-
08:41
-
08:25
-
08:02
-
07:38
-
07:32
-
03:30
-
02:14
- 1 мая 2022
-
22:54
-
22:32
-
21:42
-
21:28
-
21:25
-
21:05
-
20:49
-
20:19
-
19:34
-
19:06
-
19:05
-
18:52
-
18:17
-
18:03
-
17:30
-
16:47
-
16:40
-
15:48
-
14:59
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52