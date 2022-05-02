Чесноков: мозги Маррея и Надаля работают глубже, чем у принимающих политические решения

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал слова трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Ранее Маррей заявил, что не поддерживает отстранения спортсменов. В том же ключе высказался и 21-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль.

«Высказывания Маррея и Надаля прекрасны. Однако это не повлияет на решение Уимблдона. Они очень жёсткие и прямолинейные, гибкости никакой не существует. Я не думаю, что Уимблдон переиграет своё решение. У королевской семьи какая-то изжога от того, что кто-то из россиян и белорусов может выиграть Уимблдон. Вручать им трофей для них будет просто непостижимо.

Уимблдон должен как-то разъединить спорт и политику. Я смотрю и вижу, что игроки — это одна семья. Считаю, Надаль и Маррей более гибкие и у них мозги работают глубже, чем у тех, кто принимает политические решения. Очень здорово, что такие теннисисты поддерживают россиян и белорусов, которые к политике вообще никакого отношения не имеют. В первую очередь они игроки. Пусть политики сами решают свои разборки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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