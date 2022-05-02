Андрей Чесноков: британцу Маррею надо поклониться за то, что он осуждает решение Уимблдона

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал слова трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Ранее Маррей заявил, что не поддерживает отстранение спортсменов.

«Я очень доволен, что есть большие имена, которые не поддерживают это. Может, в Уимблдоне против этого решения, но они не могут этого сказать, потому что они под Royal Family (королевской семьёй. — Прим. «Чемпионата»).

А то, что британец Маррей осуждает, — это шикарно. Маррей — молодец, надо ему низко поклониться. Для него на первом месте отношения игроков внутри. Люди приходят, людям становится интересно. Взять того же Медведева, которого не очень любят. Люди всё равно приходят смотреть на него, потому он топ-теннисист. Без него Уимблдон немного поблёк», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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