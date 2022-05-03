Арина Соболенко показала подарок от Паулы Бадосы. Фото

Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала подарок от второго номера рейтинга WTA, испанки Паулы Бадосы. Бадоса подарила Соболенко украшение в виде сердечка, которое та прикрепила на ракетку.

«От Паулы Бадосы», — подписала Арина Соболенко соответствующее фото, которое выложила в соцсетях.

Фото: из личного архива арины соболенко

В настоящее время Арина Соболенко находится в Риме (Италия), где готовится к грунтовому турниру категории WTA-1000. Действующим победителем соревнований в Риме является лидер сезона полька Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла со счётом 7:6, 6:3 американку Кори Гауфф.

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