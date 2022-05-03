Анна Дмитриева высказалась о первой победе Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде. Рублёв вышел в третий круг турнира. Во втором круге Андрей, освобождённый от матчей первого раунда, одержал волевую победу над 20-летним британцем Джеком Дрэйпером (121).
«Сейчас идёт подготовка к «Ролан Гаррос». С одной стороны, важно быть в хорошей форме, с другой стороны — не переработать. Впереди ещё итальянский чемпионат. Достаточно трудная задача перед теми, кто будет стараться играть до конца «Мастерса». Наверное, Андрей с тренером грамотно распределяют силы. Главное — не устать, при этом чувствовать себя в тонусе», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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