Патрик Муратоглу скептически высказался о шансах Рафаэля Надаля на грядущем «Ролан Гаррос»

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и двукратной чемпионки ТБШ румынки Симоны Халеп, высказался о перспективах выступления испанца Рафаэля Надаля на грядущем «Ролан Гаррос».

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге. Стартовавший «Мастерс» в Мадриде (Испания) станет для испанца первым турниром после вынужденного перерыва.

«Надаль не сможет сыграть много матчей перед «Ролан Гаррос», он очень редко прибывал на турнир с таким небольшим количеством сыгранных матчей. Так что «РГ» может стать для него немного неизведанным. Несмотря на невероятное начало сезона, Рафа всегда был игроком, которому нужно было много играть, чтобы набрать кондиции. Он будет не в лучшем виде», — приводит слова Муратоглу Eurosport.es.