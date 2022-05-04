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«Немного уважения». Тренер Надаля резко ответил на слова Муратоглу о Рафаэле

«Немного уважения». Тренер Надаля резко ответил на слова Муратоглу о Рафаэле
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Карлос Мойя, тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, резко отреагировал на скептический настрой Патрика Муратоглу по поводу шансов подопечного на грядущем «Ролан Гаррос».

«Несмотря на невероятное начало сезона, Рафа всегда был игроком, которому нужно было много играть, чтобы набрать кондиции. Он будет не в лучшем виде», — ранее заявил Муратоглу.

«17 лет подряд в топ-10, «Ролан Гаррос» 2020 года с тремя матчами за семь месяцев, Открытый чемпионат Австралии – 2022 с тремя матчами за шесть месяцев. Проявите немного уважения», — написал Мойя в своих социальных сетях.

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. Рафаэль пропустил больше месяца.

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