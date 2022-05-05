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Борису Беккеру грозит депортация из Великобритании после отбытия тюремного срока

Борису Беккеру грозит депортация из Великобритании после отбытия тюремного срока
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер может быть депортирован из Великобритании, после того как отбудет тюремный срок продолжительностью в 2,5 года. Об этом сообщает издание Daily Mail. Причина заключается в том, что у Беккера нет британского гражданства.

Сообщается, что иностранные граждане, отбывающие тюремное заключение сроком более 12 месяцев, часто депортируются «при первой же возможности», поскольку это считается «способствующим общественному благу».

54-летний Беккер проживает в Западном Лондоне с 2012 года, но так и не подал заявления на получение гражданства, несмотря на то что заявил о намерении сделать это семь лет назад.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

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