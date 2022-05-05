Борису Беккеру грозит депортация из Великобритании после отбытия тюремного срока

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер может быть депортирован из Великобритании, после того как отбудет тюремный срок продолжительностью в 2,5 года. Об этом сообщает издание Daily Mail. Причина заключается в том, что у Беккера нет британского гражданства.
Сообщается, что иностранные граждане, отбывающие тюремное заключение сроком более 12 месяцев, часто депортируются «при первой же возможности», поскольку это считается «способствующим общественному благу».
54-летний Беккер проживает в Западном Лондоне с 2012 года, но так и не подал заявления на получение гражданства, несмотря на то что заявил о намерении сделать это семь лет назад.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
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