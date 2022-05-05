«Я не ненавижу грунт. Мне начинает нравиться». Александрова — после выхода в 1/2 Мадрида

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о своей форме на грунтовом покрытии в текущем сезоне.
«Я немного боялась перед грунтовым сезоном, потому что не знала, чего от себя ожидать. Для меня грунт – это сложное покрытие. Мне нужно время, чтобы подготовиться, но до турнира в Чарльстоне у меня его было не так много. А потом всё пошло так легко, я была удивлена. Я хочу как можно дольше сохранять такое ощущение на грунте и впервые получать удовольствие от игры на этом покрытии. Я его не ненавижу. Мне начинает нравиться!» — приводит слова Александровой официальный сайт WTA.
Напомним, сегодня, 5 мая, в 14:30 мск Екатерина Александрова встретится с Онс Жабер в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Арина Соболенко тренируется в Риме перед «Мастерсом»
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