«Я не ненавижу грунт. Мне начинает нравиться». Александрова — после выхода в 1/2 Мадрида

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о своей форме на грунтовом покрытии в текущем сезоне.

«Я немного боялась перед грунтовым сезоном, потому что не знала, чего от себя ожидать. Для меня грунт – это сложное покрытие. Мне нужно время, чтобы подготовиться, но до турнира в Чарльстоне у меня его было не так много. А потом всё пошло так легко, я была удивлена. Я хочу как можно дольше сохранять такое ощущение на грунте и впервые получать удовольствие от игры на этом покрытии. Я его не ненавижу. Мне начинает нравиться!» — приводит слова Александровой официальный сайт WTA.

Напомним, сегодня, 5 мая, в 14:30 мск Екатерина Александрова встретится с Онс Жабер в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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