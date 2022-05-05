«Между нами 20 ТБШ». Паула Бадоса показала фото с Новаком Джоковичем

Вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в своих соцсетях новую фотографию. На снимке Бадоса стоит с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером рейтинга ATP, сербом Новаком Джоковичем. Испанка напомнила, что ещё ни разу не выигрывала мэйджор.
«Между нами 20 ТБШ», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива паулы бадосы
В настоящее время Новак Джокович находится в Мадриде, где проходит грунтовый турнир серии «Мастерс». Сегодня, 5 мая, Джокович сыграет матч третьего круга, в котором его соперником будет трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей. Что касается Бадосы, то она проиграла во втором круге аналогичного турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В апреле Паула дошла до полуфинала турнира в Штутгарте (Германия), где проиграла белоруске Арине Соболенко.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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