Рафаэль Надаль выложил пост после выхода в четвертьфинал турнира в Мадриде

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга соперником Надаля был представитель Бельгии Давид Гоффен. Испанский спортсмен обыграл Гоффена со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (11:9).

«Очень тяжёлый матч. Спасибо, Мадрид!» — написал Рафаэль.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рафаэль Надаль сыграет с соотечественником, девятой ракеткой мира, 19-летним Карлосом Алькарасом. В своём матче третьего круга Алькарас переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

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