Рафаэль Надаль выложил пост после выхода в четвертьфинал турнира в Мадриде
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга соперником Надаля был представитель Бельгии Давид Гоффен. Испанский спортсмен обыграл Гоффена со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (11:9).
«Очень тяжёлый матч. Спасибо, Мадрид!» — написал Рафаэль.
В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рафаэль Надаль сыграет с соотечественником, девятой ракеткой мира, 19-летним Карлосом Алькарасом. В своём матче третьего круга Алькарас переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
Комментарии
- 6 мая 2022
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
12:29
-
12:14
-
11:57
-
11:27
-
11:17
-
10:18
-
10:07
-
09:40
Партнерский контент