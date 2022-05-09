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Бывшая британская теннисистка рассказала, чем Алькарас похож на Федерера

Бывшая британская теннисистка рассказала, чем Алькарас похож на Федерера
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Бывшая британская теннисистка, а ныне телеведущая Аннабель Крофт высказалась об очередном успехе испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Накануне, 8 мая, он одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). На пути к титулу 19-летний Алькарас обыграл серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и немца Александра Зверева. Все они входят в топ-5 мирового рейтинга.

«Алькарас не создаёт впечатления человека, который стесняется из-за давления и внимания к себе. То же самое мы говорили и о Федерере. Роджер — такой человек, который смело пойдёт вперёд, столкнувшись с давлением. Он расцветает при нём и наслаждается им. Уверена, что Федерер сидел дома, смотрел на поведение Алькараса и наслаждался», — сказала Крофт в эфире Amazon.

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