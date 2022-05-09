Борис Беккер пожаловался на плохую еду и условия содержания в тюрьме

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер недоволен условиями содержания в тюрьме, утверждает Bild. По данным источника, титулованный теннисист пожаловался на плохое питание и санитарные условия. В настоящее время Беккер находится в тюрьме в Великобритании по делу о сокрытии активов. Ему предстоит провести там 2,5 года, но сообщалось, что немца могут выпустить досрочно.



«Он не может поверить, насколько там плохая еда, какие там маленькие порции. Ему дали говядину с кукурузой, она была плохой. Также он шокирован санитарными условиями в тюрьме. Тюрьма переполнена», — сказал собеседник агентства.

еккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.