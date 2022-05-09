Андрей Чесноков: Медведеву будет непросто возвращаться после операции перед «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о шансах Даниила Медведева на предстоящих турнирах. Медведев, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи, сыграет на турнире в Женеве, который пройдёт с 15 по 21 мая, и на «Ролан Гаррос» (22 мая — 5 июня).
«Надо посмотреть, что Медведев будет представлять из себя в Женеве. У меня тоже были операции во время того, когда я играл в туре. Не так просто возвращаться. Первые две недели нагрузки вообще давать нельзя. Кроме того, что надо тренировать мышцы, нужно тренировать психологию, потому что все играют, а ты — нет. Это достаточно непросто — возвращаться после травмы, требующей хирургического вмешательства.
Мне будет интересно посмотреть, как Даня сыграет в Женеве. Сезон грунта в полном разгаре. Большинство провели уже по несколько турниров. Большие имена не будут играть перед самым «Ролан Гаррос». В основном будут играть те, у кого не очень хорошая форма, неуверенность на земле», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 9 мая 2022
-
16:01
-
15:46
-
15:45
-
15:21
-
14:46
-
14:33
-
14:24
-
14:11
-
13:41
-
13:01
-
11:49
-
11:32
-
10:41
-
10:33
-
09:22
-
09:03
-
08:41
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
-
01:04
-
00:47
-
00:29
-
00:27
-
00:09
-
00:02
- 8 мая 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:39
-
22:36
-
22:21
-
22:15
-
21:45