Андрей Чесноков: Медведеву будет непросто возвращаться после операции перед «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о шансах Даниила Медведева на предстоящих турнирах. Медведев, который ранее перенёс операцию по удалению грыжи, сыграет на турнире в Женеве, который пройдёт с 15 по 21 мая, и на «Ролан Гаррос» (22 мая — 5 июня).

«Надо посмотреть, что Медведев будет представлять из себя в Женеве. У меня тоже были операции во время того, когда я играл в туре. Не так просто возвращаться. Первые две недели нагрузки вообще давать нельзя. Кроме того, что надо тренировать мышцы, нужно тренировать психологию, потому что все играют, а ты — нет. Это достаточно непросто — возвращаться после травмы, требующей хирургического вмешательства.

Мне будет интересно посмотреть, как Даня сыграет в Женеве. Сезон грунта в полном разгаре. Большинство провели уже по несколько турниров. Большие имена не будут играть перед самым «Ролан Гаррос». В основном будут играть те, у кого не очень хорошая форма, неуверенность на земле», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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