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Тарпищев: все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Он очень опасен на грунте

Тарпищев: все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Он очень опасен на грунте
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Он в финале Мадрида не дал играть Звереву, справился со скоростью полёта мяча. У Карлоса очень хорошая работа ног, не давал Звереву созидать.

Очень талантливый игрок с большим будущим. Ясно, что у Карлоса на быстрых кортах на «Больших шлемах» проблемы будут. Но на грунте он очень опасен», – сказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в интервью Алькарас объяснил, почему Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер так долго играют на элитном уровне.

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