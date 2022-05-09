Тарпищев: все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Он очень опасен на грунте
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Он в финале Мадрида не дал играть Звереву, справился со скоростью полёта мяча. У Карлоса очень хорошая работа ног, не давал Звереву созидать.
Очень талантливый игрок с большим будущим. Ясно, что у Карлоса на быстрых кортах на «Больших шлемах» проблемы будут. Но на грунте он очень опасен», – сказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в интервью Алькарас объяснил, почему Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер так долго играют на элитном уровне.
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