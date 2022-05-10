Шаповалов призвал применять строгие меры к нарушающим правила болельщикам на турнирах

Канадский теннисист Денис Шаповалов призвал организаторов турниров принимать более жёсткие меры в отношении болельщиков, которые нарушают порядок на трибунах.

«Болельщик просто говорил мне, чтобы я убирался с корта, уходил оттуда, махал мне рукой с корта. Очевидно, пытался залезть мне под кожу. Я думаю, что судья просто должен следить за болельщиком, если он мешает теннисисту. Причина, по которой хулигана не выгнали, заключалась в том, что судья сказал мне, что не видел, что произошло. Я думаю в НБА тоже много болельщиков, которые любят выкрикивать, но там строгие правила и болельщики не переходят черту. Если они это делают, их сразу же выгоняют», — приводит слова Шаповалова Reuters.

Напомним, ранее Шаповалов во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего на турнире в Риме вступил в конфликт с болельщиками.