Винус Уильямс встретилась с Пэрис Хилтон на уик-энде в честь этапа Формулы-1 в Майами

Бывшая первая ракетка мира и семикратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс встретилась на вечеринке, посвящённой этапу Гран-при Формулы-1 в Майами, штат Флорида, с известной певицей и киноактрисой Пэрис Хилтон. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Так весело было отпраздновать первый Гран-при Майами вместе с Пэрис Хилтон», – написала Уильямс.

Фото: из личного архива Винус Уильямс

41-летняя Винус Уильямс не выступала с августа 2021 года, когда в первом раунде соревнований в Чикаго (США) уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (280). Последняя же её личная победа датирована июлем – в первом круге Уимблдонского турнира она одолела со счётом 7:5, 4:6, 6:3 румынку Михаэлу Бузэрнеску (124).