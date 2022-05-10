Винус Уильямс встретилась с Пэрис Хилтон на уик-энде в честь этапа Формулы-1 в Майами

Бывшая первая ракетка мира и семикратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс встретилась на вечеринке, посвящённой этапу Гран-при Формулы-1 в Майами, штат Флорида, с известной певицей и киноактрисой Пэрис Хилтон. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Так весело было отпраздновать первый Гран-при Майами вместе с Пэрис Хилтон», – написала Уильямс.
Фото: из личного архива Винус Уильямс
41-летняя Винус Уильямс не выступала с августа 2021 года, когда в первом раунде соревнований в Чикаго (США) уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (280). Последняя же её личная победа датирована июлем – в первом круге Уимблдонского турнира она одолела со счётом 7:5, 4:6, 6:3 румынку Михаэлу Бузэрнеску (124).
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