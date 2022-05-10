Юлия Путинцева: на корте я веду себя как гангстер

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (40), известная по вспыльчивому поведению на корте, рассказала о становлении своего характера.

«На корте я веду себя как гангстер. И это тянется ещё с детства. Мой отец говорил мне, что иногда на корте я бываю слишком вспыльчивой. Но это относится и к нему. У нас обоих жёсткие характеры, но за пределами корта мы всегда были дружелюбны друг к другу и никогда не ссорились. Чего не скажешь о площадке.

Когда я была ребёнком, отец нанимал учителя по шахматам, русским карточным играм – всему, где нужно думать. Тогда мне это нравилось и сильно помогает сейчас. У меня не двухметровый рост, поэтому мне необходимо играть с умом», – приводит слова спортсменки WTA.