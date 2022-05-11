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Победа над Карацевым стала для Джоковича 60-й на «Мастерсе» в Риме

Победа над Карацевым стала для Джоковича 60-й на «Мастерсе» в Риме
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, серб Новак Джокович, вчера, 10 мая, обыгравший на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) россиянина Аслана Карацева (35), отметил юбилей.

Победа над Карацевым стала для него 60-й на соревнованиях в Риме за всю историю выступлений.

Ниже приведён список игроков с наибольшим числом побед на одном турнире категории ATP-1000*:

Рафаэль Надаль – 73 (Монте-Карло)
Рафаэль Надаль – 68 (Рим)
Роджер Федерер – 66 (Индиан-Уэллс)
Новак Джокович – 60 (Рим)
Андре Агасси – 59 (Майами)
Рафаэль Надаль – 59 (Индиан-Уэллс)
Роджер Федерер – 56 (Майами)
Роджер Федерер – 56 (Мадрид)

* с 1990 по 2022 год

Ранее в интервью Джокович объяснил, почему Карацев проиграл ему.

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