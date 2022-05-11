Янчук — о победе Хачанова над Бустой: по уровню Карен соответствует второму составу звёзд

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Карена Хачанова над испанцем Пабло Карреньо-Бустой во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Хачанов обыграл соперника со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

«Хорошая победа! Вообще, Карен по уровню, по классу, по мастерству вполне соответствует второму составу звёзд. Он к ним вплотную приближается. Ему не хватает всегда чуть-чуть, что отличает больших мастеров от ещё не состоявшихся. Он копается в себе, ему не хватает уверенности.

Бывает у него, что он в какой-то момент сдаёт. Было достаточно матчей, когда казалось, что он мог выиграть, но досадные ошибки — и преимущество упущено. Вот эта победа из тех, которая придаёт уверенности в собственных силах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.