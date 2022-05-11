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Дмитриева: если ATP решит не давать очки за Уимблдон, то поддержит российских теннисистов

Дмитриева: если ATP решит не давать очки за Уимблдон, то поддержит российских теннисистов
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала возможное решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.

«Это принципиальный спор между ATP, WTA и организаторами Уимблдона. ATP и WTA защищают наших игроков, которые и так понесли достаточные потери — ко всему происходящему они не имеют никакого отношения. Если такое решение будет принято, это будет очень резкое выступление официальных организаций против частных организаторов, а также поддержка наших теннисистов. Уимблдону должно быть обидно, если ATP решит не давать очки за Уимблдон, потому что значимость такого престижного турнира снизится.

Мне сложно сказать, будет ли принято такое решение. Уже долго идут разговоры об этом, это всё не просто так. Насколько я слышала, ATP и WTA не собираются менять своего решения по поводу Уимблдона», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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